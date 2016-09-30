اقتصاديون: ترشيد الإنفاق العنوان الأبرز للمرحلة الاقتصادية القادمة

قال اقتصاديون ان القرارات التي اتخذتها الدولة حول خفض العلاوات والبدلات في الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة، هي رسالة تؤكد اهمية ترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاجية للجميع سواء أكانت جهات حكومية ام افرادا، وهي طبيعية في مثل هذا الوقت الذي هبطت فيه اسعار النفط الى مستويات متدنية.

وأوضح عضو مجلس الشورى "سابقا " الدكتور طلال بكري بأن قرارات مجلس الوزراء التي تم إعلانها ومنها إيقاف العلاوات السنوية تعد قرارات صائبة ولابد من النظر للوضع الذي نحن نعيشه الان في ظل انخفاض أسعار البترول حيث كان سعر البرميل يفوق 130 دولارا بينما سعره الان اقل من 50 دولارا هذا من جانب، ومن جانب آخر ما تعيشه بلادنا من حرب أثمة يشنها الحوثيون.

وبين بكري بان هذه الظروف أدت في مجملها إلى اتخاذ هذه القرارات الصائبة التي لا تمس حياة ورفاهية المواطن وهي في مصلحة المواطن والوطن وان كان يراها البعض قاسية فلا بد من حدوثها ولابد أن تكون موجودة في مثل هذا الوضع ، واستطرد بان الحكومة نظرت في هذا الوضع وسد العجز في الميزانية بالعديد من الطرق وهذه القرارات بإذن لله سوف تصب في مصلحة المواطن والوطن.

وأكد بان أسعار المواد الغذائية يفترض ان تنخفض وكذلك العقارات ويبقى المواطن السعودي في نفس المستوى المعيشي الذي يعيشه ونعول على القائمين على تنفيذ هذه القرارات بمتابعة السوق المحلي وان يعملوا على انخفاض أسعار المواد الغذائية بشكل عام وكذلك العقارات والإيجارات لذوي الدخل المحدود.

وقال البكري بان الأمر الجميل في هذه القرارات كان من المواطنين في ردة فعلهم بعد سماع القرارات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بتأييد القرارات وهي ردود ايجابية لاتجدها في دول أخرى وليس غريبا على المواطن السعودي الوقوف بجانب القيادة في السراء والضراء حيث تفهم المواطن وبكل عقلانية الأمور التي جعلت الدولة تتخذ هذه القرارات المؤقتة وأضاف بان المواطنين يفدون الوطن بأرواحهم وأبنائهم ودمائهم ولن يبخل المواطنون الشرفاء بان يعلنوا للقيادة الرشيدة بصوت واحد "نحن معكم " وهذه الفرصة المناسبة لإعلانها بأننا "باقون على العهد والميثاق حتى نوارى الثرى فداء لهذا الوطن " الذي أغدق علينا بالكثير والكثير ونحن ولله الحمد ننعم بالأمن والأمان ولن يتأخر المواطن الصالح في الوقوف بجانب الدولة اعزها الله.

من جانبه قال الاقتصادي سلمان بن محمد الجشي بأن قرارات الدولة التي صدرت مؤخرا ومن ضمنها إيقاف العلاوات السنوية لمدة عام لن تؤثر بأي حال من الأحوال في الحياة المعيشية للمواطن حيث إنها لم تمس الراتب الأساسي واقتصر الأمر على العلاوات فقط، واستطرد فيما يخص الأسعار المعيشية بان السوق محكوم بالعرض والطلب وليس من المتوقع حدوث ارتفاع في الأسعار في الوقت الراهن.

وأضاف رجل الأعمال سالم الشهري بأن القرارات التي تضمنت إيقاف العلاوة على المدنين والعسكريين باستثناء العاملين في الحد الجنوبي تعد قرارات مهمة جدا لصالح الوطن والمواطن، مؤكدا في الوقت ذاته بأن أبناء هذا الوطن المعطاء يتفهمون ما تمر به المملكة من ظروف غير اعتيادية اقتصاديا وسياسيا ولن يكون هناك اختلاف ملحوظ على الحياة المعيشية.

ودعا الشهري رجال الأعمال إلى المساهمة بتدعيم قرارات الحكومة الرشيدة اعزها الله في خفض الأسعار للمواد الغذائية وكذلك في الإيجارات وكل ما يتعلق بحياة المواطن اليومية ويعد هذا جزء من رد الجميل للوطن الذي بنى منهم رجال أعمال حيث حان الوقت بأن نتكاتف جميعا مع قرارات حكومتنا الرشيدة.

د. طلال بكري

سلمان الجشي

سالم الشهري