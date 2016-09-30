ولي العهد: الاستهداف واضح.. والمهم أن نحصن أنفسنا قدر الإمكان

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اجتماعاً مع دولة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، الذي رحب بسمو ولي العهد والوفد المرافق له. وقال دولته: إن المملكة وتركيا ليستا بلدين شقيقين فقط بل هما بلدان مهمان لأمن واستقرار المنطقة. وأضاف: أنا متأكد أن زيارة سموكم هذه تعد منعرجاً مهماً لتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.

تركيا بلد شقيق ويهمنا أن يكون التنسيق قوياً والعمل مشتركاً لأننا بحاجة إلى بعضنا

من جانبه أعرب سمو ولي العهد عن شكره لدولته على حفاوة الاستقبال غير المستغرب على جمهورية تركيا الأمر الذي يشعر الإنسان أنها بلده ومكانه. وقال سموه: تركيا بلد شقيق لنا، ويهمنا دائماً أن يكون التنسيق بيننا قوياً والعمل مشتركاً، لأننا بالفعل بحاجة إلى بعضنا البعض. وأضاف سموه: الاستهداف واضح ولا يختلف عليه اثنان، ولا نستيطع أن نقول لهم لا تستهدفوننا، لكن المهم أن نحصن أنفسنا قدر الإمكان. وكان سموه وصل امس إلى الجمهورية التركية في زيارة رسمية، استجابة للدعوة الموجهة من فخامة رئيس الجمهورية التركية، وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وكان في مقدمة مستقبلي ولي العهد بمطار أسينبوغا في أنقرة رئيس وزراء تركيا بن علي يلدرم، وكبار المسؤولين في الحكومة التركية. كما كان في استقباله سفير

يلدرم: المملكة وتركيا مهمتان لأمن واستقرار المنطقة.. وزيارة سموكم منعرج مهم لتوطيد العلاقات

خادم الحرمين الدكتور عادل سراج مرداد، وسفراء دول مجلس التعاون، وسفراء الدول العربية. وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار، صحب رئيس وزراء تركيا ولي العهد في موكب رسمي إلى رئاسة مجلس الوزراء بقصر جانكايا. وفور وصول سموه رئاسة مجلس الوزراء أجريت مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلامان الوطنيان للمملكة وتركيا.

بعد ذلك استعرض حرس الشرف، ثم حيا سمو ولي العهد حرس الشرف. كما بحث سمو ولي العهد بمقر إقامته بأنقرة مع كل من وزيري الداخلية والخارجية التركيين تعزيز التعاون الأمني وتطورات المنطقة.