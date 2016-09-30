8 أطعمة تجنبها للوقاية من أمراض القلب.. منها اللحوم المصنعة والزبدة

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" بعض الأطعمة التى يجب تجنبها لمنع الإصابة بأمراض القلب، وتتضمن الآتى:

1. اللحوم المصنعة:

لأنها تحتوى على العديد من المركبات التى تساعد فى الحفاظ على اللحوم لفترة أطول من الزمن، كما أنها تخضع للتمليح والتجفيف والتعليب والمركبات التى تستخدم فى هذه الأطعمة تكون ضارة على صحة القلب .

2.المشروبات الغازية:

فهذه المشروبات تحتوى على محليات صناعية تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر، وتكون ضارة على القلب .

3.الزبدة:

هى واحدة من المكونات الرئيسية التى من شأنها أن تؤدى إلى زيادة فى مستوى الكولسترول بالدم وتشكل ضررا على صحة القلب .

4.صوص الصويا:

هى الغذاء الوحيد الذى يكون سيئا للصحة، كما أنه يحتوى على الكثير من الملح والصوديوم، وهذا يؤدى إلى مشاكل فى القلب .

5. الأطعمة المعلبة:

تحتوى على الكثير من المواد الحافظة التى يكون لها تأثير سىء على صحة القلب .

6.صلصة الطماطم:

تتم تعبئة الصلصة مع التوابل الاصطناعية والمواد الحافظة التى تجعلها لذيذة، لكن هذا فى نفس الوقت يضيف للجسم السعرات الحرارية والكولسترول والدهون التى تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

7.الجبن:

يحتوى على كميات عالية من الدهون المشبعة المضرة لصحة القلب .

8. تجنب الأطعمة المقلية :

لأن الأطعمة التى تقلى فى درجات حرارة عالية تحتوى على مادة الأكريلاميد، وهى مادة مسرطنة، تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والكولسترول والسمنة والسرطان أيضا.