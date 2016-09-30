أولياء أمور طلاب مدرسة بالحامول يشكون قلة عدد المدرسين

طالب أولياء أمور وأهالى مدرسة قرية أبو سكين، الابتدائية التابعة لإدارة الحامول التعليمية بكفر الشيخ، بسد العجز فى معلمى بعض المواد الدراسية، وهددوا بمنع أبنائهم من دخولها، فى حالة عدم الاستجابة لهم وسد العجز، ورفضوا نقل معلم مادة الرياضيات بالمدرسة، كما تقدموا بمذكرة لمدى غدارة الحامول التعليمية.

قال عطية شحاتة، رئيس مجلس الأمناء، إن مجلس الأمناء والآباء يطالب بسد العجز فى بعض معلمى المواد الدراسة، مؤكدا أنهم تقدموا بمذكرة لمدير إدارة الحامول بهذا الشأن، كما رفض أعضاء المجلس نقل أى مدرس من المدرسة، إلا بعد توفير البديل، حرصًا على مستقبل التلاميذ بالمدرسة.

وأضاف أحمد عبد الله سعد ولى أمر تلميذ بالصف الرابع الابتدائى، أن كثافة الفصول عالية ونطالب بفتح فصول جديدة لتخفيف الكثافة بالفصول والتى وصلت لـ73 فى بعض الفصول نطالب بسد عجز المعلمين، كما نطالب بسعد عجز معلمى المواد الدراسة قبل مرور الشهر الأول من العام الدراسى.

وقال صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه سيبحث المشكلة فوراً، وسيوفر المعلمين للمواد التى بها عجز.