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"تشريع مجلس الدولة" : أنجزنا 8 مشروعات قوانين خلال الشهرين الماضيين

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"تشريع مجلس الدولة" : أنجزنا 8 مشروعات قوانين خلال الشهرين الماضيين "تشريع مجلس الدولة" : أنجزنا 8 مشروعات قوانين خلال الشهرين الماضيين

>كتب محسن البديوى

أكد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن اللجنة تلقت حوالى 15 مشروع قانون خلال الشهرين الماضيين، وأنجزت ما يقرب من 8 تشريعات فى تلك الفترة الوجيزة، أبرزهم قانون الخدمة المدنية وبناء وترميم المساكن والتصالح فى المنازعات الضريبة.

 

وأوضح أبو العزم، فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج "القاهرة 360"، أن قانون الخدمة المدنية الحالى به نصوص جيدة وهناك نصوص أخرى أبدى تحفظاته عليها.

 

وقال إن الدساتير المتعاقبة فى حددت من يقترح القانون، وأحيانا يأتى القانون من الى مجلس الدولة مباشرة وبعدها يذهب للبرلمان لإقراره، لافتاً إلى أن رأى قسم التشريع ليس ملزم لكنه "صحيح القانون ويجب الانصات له".


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