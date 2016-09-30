برج الثور حظك اليوم الجمعة 30-9-2016

برج الثور على الصعيد المهنى:

الصعيد المهنى لمواليد برج الثور متوتر لحد كبير ، فالمهام الكثيرة التى أصبحت مكلفا بها تسبب لك التوتر والاضطراب بالإضافة إلى شعورك بعدم التقدير من قبل مديريك.

على الصعيد العاطفي:

بعد أن توترت حياتك العاطفية عليك أن تأخذ هدنة من فكرة الدخول فى علاقات عاطفية حتى تصل مشاعرك للاستقرار الكامل.

برج الثور على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الثور حالتك الصحية تحتاج للكثير من الاهتمام، خاصة أنك تلجأ دائما لتناول الوجبات السريعة وتبتعد عن النظام الغذائى المتوازن.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أنك قادر على الخروج من سلسلة المشاكل التى دخلت حياتك مؤخرا فبفضل حكمتك وجاذبية شخصيتك تستطيع أن تتواصل مع الآخرين وتحل المشاكل.