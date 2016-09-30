برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 30-9-2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الجوزاء، ستشهد الفترة المقبلة الكثير من التغيرات فى صعيد العمل ، فحاول أن تظهر مواهبك القيادية خلال هذه الفترة حتى تتسلط الأضواء عليك.

على الصعيد العاطفي:

سيتغير تماما خلال الفترة المقبلة و ستفاجأ بحالة من الانسجام والرومانسية مع الشريك و هذا ما افتقدته العلاقة منذ فترة .

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجوزاء عليك التركيز على اتباع نظام غذائى متوازن حتى تتحسن حالتك الصحية ، و تجنب تناول المشروبات التى تحتوى على " الكافيين " بكميات كبيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن هناك سفرا قريبا سيجمعك بعدد من أصدقائك القدامى ، تخلص من الكسل واقدم على هذه الخطوة