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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 30-9-2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 30-9-2016 برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 30-9-2016

>كتبت : رانيا علوى

على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الجوزاء، ستشهد الفترة المقبلة الكثير من التغيرات فى صعيد العمل ، فحاول أن تظهر مواهبك القيادية خلال هذه الفترة حتى تتسلط الأضواء عليك.

على الصعيد العاطفي:

سيتغير تماما خلال الفترة المقبلة و ستفاجأ بحالة من الانسجام والرومانسية مع الشريك و هذا ما افتقدته العلاقة منذ فترة .

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجوزاء عليك التركيز على اتباع نظام غذائى متوازن حتى تتحسن حالتك الصحية ، و تجنب تناول المشروبات التى تحتوى على " الكافيين " بكميات كبيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن هناك سفرا قريبا سيجمعك بعدد من أصدقائك القدامى ، تخلص من الكسل واقدم على هذه الخطوة 


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