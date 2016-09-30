برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 30-9-2016

>كتبت : رانيا علوى
برج الجوزاء على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج الجوزاء، ستشهد الفترة المقبلة الكثير من التغيرات فى صعيد العمل ، فحاول أن تظهر مواهبك القيادية خلال هذه الفترة حتى تتسلط الأضواء عليك.
على الصعيد العاطفي:
سيتغير تماما خلال الفترة المقبلة و ستفاجأ بحالة من الانسجام والرومانسية مع الشريك و هذا ما افتقدته العلاقة منذ فترة .
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
لمواليد برج الجوزاء عليك التركيز على اتباع نظام غذائى متوازن حتى تتحسن حالتك الصحية ، و تجنب تناول المشروبات التى تحتوى على " الكافيين " بكميات كبيرة.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن هناك سفرا قريبا سيجمعك بعدد من أصدقائك القدامى ، تخلص من الكسل واقدم على هذه الخطوة
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