برج الحمل حظك اليوم الجمعة 30-9-2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الحمل يسير بخطى ممتازة ، تجنب الطاقة السلبية التى تحيطك حتى تستطيع أن تنجز المزيد من المهام على أكمل وجه .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى عليك أن تخرج من حالة الملل التى تسربت للعلاقة، فالسفر مع الشريك لعدة أيام قد تكسر هذا الحاجز الذى قد يجعل العلاقة مهددة بالاضطراب والتوتر .

برج الحمل على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحمل أنت تعانى من الحساسية فعليك أن تتجنب الأطعمة التى تعرضك لذلك وخاصة تهيج الجلد .

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن الفترة المقبلة ستضطر لاتخاذ الكثير من القرارات التى قد تغير مجرى حياتك وخاصة العملية .