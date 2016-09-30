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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 30-9-2016

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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 30-9-2016 برج الحمل حظك اليوم الجمعة 30-9-2016

>كتبت : رانيا علوى

برج الحمل على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الحمل يسير بخطى ممتازة ، تجنب الطاقة السلبية التى تحيطك حتى تستطيع أن تنجز المزيد من المهام على أكمل وجه .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى عليك أن تخرج من حالة الملل التى تسربت للعلاقة، فالسفر مع الشريك لعدة أيام قد تكسر هذا الحاجز الذى قد يجعل العلاقة مهددة بالاضطراب والتوتر .

برج الحمل على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحمل أنت تعانى من الحساسية فعليك أن تتجنب الأطعمة التى تعرضك لذلك وخاصة تهيج الجلد .

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن الفترة المقبلة ستضطر لاتخاذ الكثير من القرارات التى قد تغير مجرى حياتك وخاصة العملية .


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