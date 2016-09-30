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برج الأسد حظك اليوم الجمعة 30/9/2016

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برج الأسد حظك اليوم الجمعة 30/9/2016 برج الأسد حظك اليوم الجمعة 30/9/2016

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الصعيد المهنى

اليوم تأخذ عطلة عن العمل وتستمتع بيومك لا تقلق فإدارتك فى مجال العمل معجبة بأدائك كما أنك قد تحصل على ترقية.

الصعيد العاطفى

سوف تكون خالى الذهن وتبحث عن العناصر الحقيقية من الحب والحنان دون رؤية وردية، فلا تدع التجارب المريرة من الماضى تؤثر عليك ولكن إذا كنت خائفا تخطى الأمر بهدوء.

الصعيد الصحى

الأيام الماضية أعطيت لصحة المقربين منك أولوية على صحتك، أما اليوم فتعزز من مستوى صحتك ولياقتك البدنية كما لديك الفرصة لتدريب كثير من الناس.

توقعات علماء الأبراج

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادراً على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية.


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مصر 365

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