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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 30/9/2016

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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 30/9/2016 برج الجدى حظك اليوم الجمعة 30/9/2016

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الصعيد المهنى

نوع من الارتباك غير المرجح قد يحدث فى حياتك المهنية اليوم، ولكن الأمور قد تتحسن لتصبح جيدة بما فيه الكفاية فى العمل الذى اخترته كما أنك ستحصل على عرض للانضمام إلى أعمال جديرة بالثقة تماماً وتحمل لك مكافأة أكبر فلا تتردد وخذ قرارك بعد مداولات طويلة ومتأنية.

الصعيد العاطفى

إن لم تكن سعيداً بالعلاقة التى تمر بها والابتسامة ليست مرسومة على وجهك فقد أتى الوقت للمضى قدمًا، انسحب من العلاقة لأنه من المفترض أن تكون جميلا فى علاقتك وسترى كيف سيفاجئك العالم.

الصعيد الصحى

اليوم مثالى للذهاب للتدليك لتشعر بعظمة ما تقوم به، كما أنه من المتوقع أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية ولكن عليك تحديد النظام الغذائى الصحى الأنسب لك.

توقعات علماء الأبراج

تعيش يوما كاملا من التأملات اليوم، كنت تفكر فى الانتقال من مكان سكن أو وظيفة حالية، فقد تحصل على بعض المساعدات من شخص لم تتوقع اتصاله بك.


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مصر 365

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