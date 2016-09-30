برج العذراء حظك اليوم الجمعة 30-9-2016

برج العذراء على الصعيد المهنى..

الأوضاع لا تحتاج إلى تعامل بشكل خاطئ بقدر ما تحتاج إلى ذكاء فى تنفيذ أفكارك خاصة أن هناك العديد من الأشخاص الذين يحاولون إعاقتك عن الوصول إلى هدفك.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

حدسك دائماً يدعمه تقربك إلى الله، فأنت عادة ما تتصرف انطلاقاً من يقينك التام بإرادة الله، وستشهد الفترة القادمة عددا من المفاجئات على مستوى الصعيد الأسرى.

على الصعيد الصحى..

تحتاج إلى تناول كميات كبيرة من فيتامين سى حتى تقوى مناعتك، بعد أن أصبحت تعانى من نزلات البرد بشكل متلاحق، ولا تنس تناول الجوافة والفراولة.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش حالة متوترة بسبب المشاكل الكثيرة التى يواجهها فى عمله، ووجود الكثير من الأشخاص ممن يظهرون له أحقادهم ويحاولون منعه من تنفيذ أفكاره، على مولود العذراء أن يكون أكثر حكمة فى الفترة القادمة.