برج الميزان حظك اليوم الجمعة 30-9-2016

برج الميزان على الصعيد المهنى..

لا تغضب من تعامل البعض السىء معك، أنت لا تبحث عن التعاملات المهنية بقدر ما تبحث عن الجانب الإنسانى فى الأشخاص، لكن هذه القاعدة لن تصلح فى أماكن العمل فكن أكثر احترافية.

برج الميزان على الصعيد العاطفى ..

الاستغناء عن الصديق فى وقت حاجتك له من أصعب القرارات التى يمكن أن تأخذها فى حياتك، لا تنزعج من قرارك حالياً لأنك حتمًا ستعرف قيمته لاحقًا فالصديق المنافق لا حاجة له.

على الصعيد الصحى ..

التعبير عن مشاكلك الصحية بشكل خاطئ وعدم طلب العون من الأهل، يزيد من شعورك بالتعب وتحتاج إلى مساندة معنوية واهتمام كبير فى الفترة القادمة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش حالة مزاجية سيئة بعد أن أجبرته الظروف على الابتعاد عن صديقه، والأوضاع المهنية جعلت منه شخصا أكثر قوة ويحاول دائماً ألا يتخلى عن جانبه الإنسانى.