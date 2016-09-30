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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 30/9/2016

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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 30/9/2016 حظك اليوم برج الدلو الجمعة 30/9/2016

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الصعيد المهنى

من الناحية المهنية تحصل اليوم على الدعم من شخص ذى نفوذ، فلا تدع فرصة لإقناعه بعملك، فالوقت مناسب لك للحصول على ترقية أو زيادة مالية ولكن تجنب الحديث عن هذا الأمر مع الآخرين.

الصعيد العاطفى

عبر عن صديق مقرب لك عن مشاعرك فلا يشترط الأمر أن يكون الحديث فهناك وسائل أخرى لا تتجاهلها، فهناك فرصة كبيرة لصداقة تتطور لعلاقة عاطفية تغمرها الرومانسية.

الصعيد الصحى

أنت بحاجة إلى الاسترخاء اليوم، والرعاية الجيدة وفقا لنظام غذائى صحى، فأنت تحب الوجبات السريعة ولكنها تجعلك تشعر بالمرض.

توقعات علماء الأبراج

تتمتع اليوم بثقة عالية فى النفس، ولكن حذار أن تهيمن عليك فلا تحاول فرض وجهات نظرك على الآخرين لأن هذا قد يعود بنتائج عكسية عليك، والتواضع يمكنك من إتمام عدد من المهام بانتظارك اليوم.

 


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مصر 365

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