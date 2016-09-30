برج السرطان حظك اليوم الجمعة 30/9/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

حياتك المهنية تفرض عليك الكثير من القواعد منها الالتزام والتركيز لفترات طويلة مما يجعلك مرهقا ومتعبا بشكل واضح ، من جهة أخرى من الممكن أن يكون هناك تغيير فى مكان إقامتك لأسباب تتعلق بالعمل .

على الصعيد العاطفي:

عليك أن تأخذ خطى واضحة ومحددة من أجل تحديد شكل علاقتك بشريكك ، أصيبت بحالة من القلق بسبب تصرفاته الغامضة والأنانية معه ، كن على قدر المسئولية واعمل على حماية هذه العلاقة من التوترات .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان ستتخلص من الأرق الذى يلازمك منذ فترة إذا استعدت حالتك المزاجية الهادئة ، ولا تنس أن تشرب الينسون أو البابونج أو النعناع من أجل نوم هادئ .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

ستأخذ عددا من القرارات الحاسمة التى الخاصة بعائلتك ، فقد أثارت المشاعر فى داخلك الحافز المطلوب لعبور خطوط معينة فى علاقتك بمن حولك .