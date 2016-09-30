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برج القوس حظك اليوم الجمعة 30 /9 /2016

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برج القوس حظك اليوم الجمعة 30 /9 /2016 برج القوس حظك اليوم الجمعة 30 /9 /2016

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برج القوس على الصعيد المهني:

قد تضطر إلى تغيير مكان إقامتك بسبب أمور تتعلق بعملك، قد تحصل على عمل جديد أو قد تحصل على ترقية أو قد تنتقل للعمل فى نفس الشركة فى منطقة أخرى، حاول أن تحصل على نصائح مهنية من أشخاص ذوى خبرة، إذا التفت جيدا لهذه النصيحة قد تستفاد كثيرا.

 

على الصعيد العاطفي:

قد يعترف لك أحد المقربين عن مشاعره قد لا يكون التعبير لفظيا ولكن من خلال الأفعال، هناك فرصة كبيرة لأن تتحول علاقة صداقة إلى علاقة عاطفية لا تتسرع بإعطاء أى التزام فكر جيدا وقيم العلاقة.

على الصعيد الصحي:

قد تشعر اليوم ببعض الاضطراب بسبب تضارب الآراء والفرص المختلفة على جميع المستويات، حاول أن تكون دبلومسيا وأن ترضى جميع الأطراف.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

بعض الأمور العاطفية قد تدفعك لتكون أكثر عملية، حاول أن تفصل بين ما تريده وبين ما هو بالفعل جيد لمصلحتك لا تتسرع فى الحكم على الأمور وخطط جيدا لخطواتك.


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مصر 365

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