8 طرق تساعد على التخلص من الإحباط أبرزها المشى والشوكولاتة الداكنة

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" خطوات صحية يمكن تتباعها للتخلص من الإحباط وتتضمن الآتى:

1.إذا كنت تشعر إنك محبط، من الممكن ترك مكانك وممارسة المشى فى الهواء الطلق .

2. إذا كنت ترغب فى التخلص من الإحباط يمكنك شراء هدية صغيرة لنفسك حتى يساعدك ذلك فى الشعور بحالة جيدة.

3. واحدة من أفضل الطرق للتخلص من الإحباط هو تناول الشوكولاتة الداكنة، فهى تعمل على تعزيز الحالة المزاجية .

4.عند شعورك بالإحباط فمن الأفضل نقع قدميك فى حوض من الماء الدافئ، لأن هذه العادة تعمل على تهدئة الأعصاب وتخفيف الشعور بالإجهاد.

5.ومن الطرق الأخرى الطبيعية للحد من الإحباط هى مشاهدة فيديو مضحك أو قراءة أحد الكتب المضحكة، من أجل تحسين مزاجك .

6.للتخلص من الإحباط يجب التحدث مع صديق أو أحد أفراد الأسرة للتغلب على الإحباط والرتابة.

7. وجد الكثير من الخبراء أنه عند الشعور بالإحباط من الأفضل كتابة مشاعرك على قطعة من الورق التى تساعد فى تقديم الإغاثة الفورية للتوتر والإحباط .

8. تشمل نصائح التخلص من الإحباط النظر للسماء فى الليل والبقاء صامتا بعد يوم مجهد من العمل.