برامج متنوعة تُعزّز قيمة المواطنة في احتفالية وزارة الثقافة والإعلام باليوم الوطني

تحت رعاية معالي وزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي وبحضور د. أحمد الصمعاني المستشار المشرف العام على مكتب وزير الثقافة والإعلام، وسلطان البازعي رئيس جمعية الثقافة والفنون ومحمد السيف المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي، نظمت وزارة الثقافة والإعلام احتفالية كبيرة مساء أمس الخميس في مركز الملك فهد الثقافي ضمن برنامجها الاحتفالي باليوم الوطني 86 للمملكة.

وتضمنت المناسبة برامج وفقرات متنوعة تعزز قيمة الوطن وتتغنى بإنجازاته، من بينها أوبريت غنائي بعنوان "رؤية أمة" من تأليف وإخراج المسرحي فهد الحوشاني وضم لوحات استعراضية معبّرة عن حب الوطن والولاء له وتقديم رسائل حب وتقدير لجنودنا البواسل، وشدا به كل من عبدالله السكيت، وعبدالرحيم المطيري، وقد تميز الأوبريت بقيمته الفنية العالية التي امتزجت بالمعاني الوطنية السامية التي تهدف لتعزيز المواطنة الحقيقية والاحتفاء ببطولات حماة الوطن الجنود المرابطين في الحد الجنوبي.

كما شهدت الاحتفالية عرض مسرحية الأطفال "ستوري" من تأليف هيثم السيد، وإخراج خالد الباز، وبطولة كل من سعود فهد، محمد علي، عبدالكريم الحربي، الطفلة وله السحيم، بالإضافة إلى عدد من النجوم الشباب من ذوي الإعاقة البصرية، وناقشت المسرحية في إطار كوميدي هادف قضايا شبكات التواصل الاجتماعي والممارسات السلبية التي تتم عبر مواقع تويتر وفيسبوك دون أن تغفل الجوانب الإيجابية المرتبطة بالشبكات الاجتماعية، كما ألقت الضوء على المخاطر التي تحدق بصغار السن من خلال استخدامهم لشبكات التواصل الاجتماعي دون وعي أو رقابة من الأسرة وما قد يترتب على ذلك من مخاطر الاستقطاب أو التغرير بهم بما يضر مصالح الوطن.

ومن ضمن الفقرات المهمة التي تقدمها احتفالية وزارة الثقافة والإعلام باليوم الوطني، فقرة "اللوحة الجدارية" التي تستقبل الزائر لمركز الملك فهد الثقافي، والتي فتح مجال المشاركة فيها أمام الجمهور لتسجيل مشاعرهم تجاه المرابطين في الحد الجنوبي تقديراً لتضحياتهم وتكريماً للجهود التي يبذلونها لحماية تراب الوطن. كما تشمل الاحتفالية أركاناً متنوعة للأطفال، ومرسماً خاصاً بهم يقومون فيه بإبداع رسومات وطنية تحمل مشاعرهم تجاه الوطن والقيادة الرشيدة.

كما احتضنت الفعالية مهرجاناً كبيراً لفرق الأطفال الاستعراضية؛ منها فرقة شذرات، وفرقة أفذاذ، وفرقة زهرات الرياض، وفرقة روسيل، وفرقة دريمز، وفرقة جمولي، وفريق جمعية "جستر" للتربية الخاصة، والتابعة لجامعة الملك سعود، حيث قدمت كل فرقة أعمالاً فنية مميزة تحتفي بالوطن وتتغنى برموزه.

وتستمر الاحتفالية بكل فقراتها حتى مساء اليوم الجمعة في مركز الملك فهد الثقافي، وهي مفتوحة مجاناً أمام جميع أفراد العائلة. ودعا منسق الفعالية فهد الحوشاني الأسر إلى الحضور والتفاعل مع الفقرات التي تحتضنها هذه المناسبة الوطنية، مشيراً إلى أن الفعالية التي تنظمها وزارة الثقافة والإعلام بتوجيه من معالي د. عادل الطريفي "إنما تأتي تأكيداً على اعتزازنا بهذا الوطن العظيم، وللتعبير عن مشاعر الحب والولاء للقيادة الرشيدة"، مقدماً شكره للوزارة على دعمها لهذه الفعالية ولغيرها من الفعاليات الثقافية المتنوعة، مضيفاً بأن "الوزارة تحتفل سنوياً عبر محطاتها التلفزيونية والإذاعية بهذا اليوم العظيم في حياة السعوديين، وتقيم احتفالات في عدد من مناطق المملكة تتضمن برامج تعزز قيمة الوطن وتتغنى به وبإنجازاته، وما هذه المناسبة التي يحتضنها مركز الملك فهد الثقافي إلا جزء من هذه الاحتفالية الكبيرة".

الضيوف يؤدون العرضة

الأطفال تفاعلوا بحماس مع المناسبة

ذوو الإعاقة سجلوا حضورهم في فقرات الحفل