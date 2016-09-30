د.القحطاني يجيب على أسئلة مستجدي «كلية الحقوق»

بدأت كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود انشطتها للموسم الدراسي الجديد بلقاء مفتوح جمع عميد الكلية د.مفلح القحطاني وطلاب وطالبات الكلية المستجدين هذا العام إذ التقى الطلاب في مدرج قاعه 20 بمقر الكلية والطالبات عبر شبكة الجامعة التلفزيونية المباشرة في مقر جامعة البنات في الدرعية.

وبدأ القحطاني اللقاء بالترحيب بالطلاب والطالبات وقدم لهم التهنئة ببدء العام الدراسي الجديد واكد لهم حرص الكلية على توفير كل الأجواء المناسبة واكد حرص وتوجيهات معالي مدير الجامعة د. بدران العمر على هذا الأمر وتمنى لهم عاماً دراسياً مليئاً بالعطاء ومكللاً بالنجاح بعد ذلك اجاب على أسئلتهم واستفساراتهم في كل ما يخص جوانبهم الدراسية. حضر اللقاء رئيس قسم القانون الخاص د. عثمان طالبي ورئيس قسم القانون العام د. عبد الله المسفر.