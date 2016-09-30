أمير الرياض: المواطنون تباروا في إظهار حقيقة مواطنتهم

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - على ما حققه الوطن من إنجازات بأيدي أبنائه وبناته، مبيناً أنهم تباروا في إظهار حقيقة مواطنتهم.

وقال سموه: "هناك خطوط واضحة وجلية ظهرت وتجلت في أيامنا الوطنية بشكل جيد الكل يعرفها ويعيها، فالمواطن هو أساس الوطن، وهذه البلاد يميزها اللحمة بين المواطن وقيادته".

المواطن.. أساس الوطن وبلادنا يميزها التلاحم بين المواطن وقيادته

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب رعاية سموه مساء أمس حفل وزارة التعليم الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ86 ، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي "الصالات الخضراء"، تحت شعار "رؤيتي وطني" بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى.

وعن التعليم أضاف سموه: "إن التعليم محفوظ ويسير بخطوات ثابتة لتعزيز مسيرة الوطن ورؤيته 2030، ومعالي وزير التعليم مؤتمن على هذا الأمر وهو خير من يقوم بهذا" مطالباً سموه بالدور الإعلامي في إبراز نشاطات الطلاب الوطنية.

التعليم يسير بخطوات ثابتة لتعزيز مسيرة الوطن ورؤيته 2030

واستذكر سموه في ختام تصريحه جهود الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - للشباب والرياضة قائلاً " الأمير فيصل بن فهد ابن من أبناء هذا الوطن وهو زميل لي وأخ كنا نسير في التعليم أيامها منذ بداية انتظامنا في المدارس وأعرفه حق المعرفة مواطن صادق وصالح - رحمه الله رحمة واسعة - فكل ما مررنا بهذه المنشآت الرياضية لا نذكره إلا بالخير وندعو له بالرحمة والمغفرة".

وتضمن الحفل أوبريتا قدمه عدد من طلاب مدارس منطقة الرياض ، كما شارك سموه أبناءه العرضة النجدية وكرم الداعمين للحفل.

سموه مشاركاً في أداء العرضة

أمير الرياض ووزير التعليم أثناء الحفل

الأمير فيصل بن بندر متحدثاً لوسائل الإعلام