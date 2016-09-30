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رئيس الوزراء التركي يقيم مأدبة عشاء تكريماً لسمو ولي العهد

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أقام دولة رئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدرم، مأدبة عشاء مساء امس، تكريماً لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والوفد المرافق له؛ وذلك بمقر إقامته في مقر رئاسة مجلس الوزراء بأنقرة. حضر مأدبة العشاء، الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج سعد الحقباني، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار عبيد مدني. كما حضر مأدبة العشاء، مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن، ونائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني، والسكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان، ورئيس هيئة وكالة الأنباء الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا عادل مرداد.

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سمو ولي العهد يدون كلمة في سجل الزيارات بعد حفل رئيس الوزراء التركي

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ولي العهد خلال حفل العشاء

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