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الأمير محمد بن نايف ووزير الخارجية التركي يبحثان تطورات المنطقة وموضوعات الاهتمام المشترك

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الأمير محمد بن نايف ووزير الخارجية التركي يبحثان تطورات المنطقة وموضوعات الاهتمام المشترك الأمير محمد بن نايف ووزير الخارجية التركي يبحثان تطورات المنطقة وموضوعات الاهتمام المشترك

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مع وزير الخارجية التركي مولد جاويش أوغلو، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وموقف البلدين الشقيقين منها. جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد بمقر إقامته في أنقرة مساء امس وزير الخارجية التركي. كما جرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج سعد الحقباني، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار عبيد مدني، ونائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا عادل مرداد.

الأمير محمد بن نايف مستقبلاً وزير خارجية تركيا

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