ولي العهد يؤكّد أهمية الأمن لضمان استقرار الدول وتطورها

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - أهمية الأمن لضمان استقرار الدول وتطورها، مبيناً أن التعاون الأمني بين المملكة وجمهورية تركيا له أهمية قصوى تصب في صالح أمن وأمان البلدين. جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد في مقر إقامته بأنقرة مساء امس وزير الداخلية في الجمهورية التركية سليمان سويلو. كما جرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات التي تتعلق بتعزيز التعاون الأمني بين المملكة وتركيا خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية وسبل تعزيز التعاون بهذا المجال. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج سعد الحقباني، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار عبيد مدني، ونائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا عادل مرداد.