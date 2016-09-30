اللوبى السعودى بأمريكا عن مقاضاة المملكة: سلاح بلا بارود أو رصاص

قال سلمان الأنصارى رئيس اللوبى السعودى فى أمريكا "سابراك" إن المانيا والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوربى ودول الخليج والشرق الأوسط، أعلنوا عن قلقهم من تعامل أمريكا بملفها الخارجى.

وأضاف الأنصارى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج "القاهرة 360" أن الولايات المتحدة تعانى من تخبطات داخلية، مضيفا أن دول العالم كله أدان قانون جاستا الأمريكى، لأنه سلاح أمريكى بلا بارود أو رصاص.

وأشار رئيس اللوبى السعودى فى أمريكا "سابراك" إلى أن السعودية والعالم العربى سيتعامل بالمثل مع أمريكا خلال الآونة المقبلة، مضيفا أن قانون "جاستا" ينفر المستثمرين، وواشنطن لا تعلم ما تريد والوقت غير مناسب لطرحه.