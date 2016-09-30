أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اللوبى السعودى بأمريكا عن مقاضاة المملكة: سلاح بلا بارود أو رصاص

Google+ Print
اللوبى السعودى بأمريكا عن مقاضاة المملكة: سلاح بلا بارود أو رصاص اللوبى السعودى بأمريكا عن مقاضاة المملكة: سلاح بلا بارود أو رصاص

>كتب محسن البديوى

قال سلمان الأنصارى رئيس اللوبى السعودى فى أمريكا "سابراك" إن المانيا والمملكة العربية والاتحاد الأوربى ودول الخليج والشرق الأوسط، أعلنوا عن قلقهم من تعامل أمريكا بملفها الخارجى.

 

وأضاف الأنصارى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج "القاهرة 360" أن الولايات المتحدة تعانى من تخبطات داخلية، مضيفا أن دول العالم كله أدان قانون جاستا الأمريكى، لأنه سلاح أمريكى بلا بارود أو رصاص.

 

وأشار رئيس اللوبى السعودى فى أمريكا "سابراك" إلى أن السعودية والعالم العربى سيتعامل بالمثل مع أمريكا خلال الآونة المقبلة، مضيفا أن قانون "جاستا" ينفر المستثمرين، وواشنطن لا تعلم ما تريد والوقت غير مناسب لطرحه.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية