عضو بـ"القومى للمرأة" تهاجم "عجينة": وتؤكد: مش هننزل لمستواه ولن نقاضيه

شنت سوزان القلينى عضو المجلس القومى للمرأة، هجوماً حاداً على إلهامى عجينة عضو مجلس النواب، قائلة:" لا يحترم ثقافة المجتمع وتصريحه غير مسئولة، فقد ضرب بالثقافة والأعراف والتقاليد عرض الحائط..هذا شيء مذرى جداً".

وقالت " القلينى" تصريحات تلفزيونية، إن عجينة أساء للبرلمان وأعضاءه، مطالبه المجلس باتخاذ إجراءات قوية ضد عجينة، مضيفة :" النائب لم يكن على الثقة التى منحه إياها الشعب.. مذرى ومسيء أن يمثل عجينة المجتمع فى البرلمان".

وعن مقاضاة عيجنة قانونيا، قالت:" نرفض الرد لأنه لا يليق بنا كأعضاء مجلس للمرأة أن ننزل لهذا المستوى".