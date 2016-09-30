أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عضو بـ"القومى للمرأة" تهاجم "عجينة": وتؤكد: مش هننزل لمستواه ولن نقاضيه

Google+ Print
عضو بـ"القومى للمرأة" تهاجم "عجينة": وتؤكد: مش هننزل لمستواه ولن نقاضيه عضو بـ"القومى للمرأة" تهاجم "عجينة": وتؤكد: مش هننزل لمستواه ولن نقاضيه

>كتب محسن البديوى

شنت سوزان القلينى عضو المجلس القومى للمرأة، هجوماً حاداً على إلهامى عجينة عضو مجلس النواب، قائلة:" لا يحترم ثقافة المجتمع وتصريحه غير مسئولة، فقد ضرب بالثقافة والأعراف والتقاليد عرض الحائط..هذا شيء مذرى جداً".

 

وقالت " القلينى" تصريحات تلفزيونية، إن عجينة أساء للبرلمان وأعضاءه، مطالبه المجلس باتخاذ إجراءات قوية ضد عجينة، مضيفة :" النائب لم يكن على الثقة التى منحه إياها الشعب.. مذرى ومسيء أن يمثل عجينة المجتمع فى البرلمان".

 

وعن مقاضاة عيجنة قانونيا،  قالت:" نرفض الرد لأنه لا يليق بنا كأعضاء مجلس للمرأة أن ننزل لهذا المستوى".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365