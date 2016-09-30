نقابة المهندسين تحدد 82.1% حد أدنى لقيد خريجى ثانوية العام الحالى

قال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إن النقابة حددت 82.1% حد أدنى لقبول قيد خريجى الثانوية العامة لهذا العام، بفارق 10% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة الحكومية، والذى حدده المجلس الأعلى للجامعات ليكون 92.1 %، لافتا إلى أن ذلك إجراء بدأت النقابة فى تنفيذه بدءا من العام الماضى للحفاظ على مستوى المهندسين المصريين، بعدما تلاحظ انخفاض فى مستوى الخريجين بشكل كبير، حتى أصبح هناك العديد من الملاحظات فى الداخل والخارج على مستوى المهندسين.

وأضاف النبراوى، أنه سيتم إجراء اختبارات إجبارية لقبول قيد الخريجين من الكليات الحكومية والخاصة والمعاهد الهندسية، قائلا: "من سيجتاز الاختبار فسيتم إلحاقه بالنقابة، ومن يتعثر سيكرر خوضه للامتحان، بحيث لا يدخل النقابة إلا من يجتازه فقط"، لافتا إلى أن انخفاض مستوى الخريجين والأعداد الكبيرة التى تلتحق بالكليات والمعاهد الهندسية الخاصة أدت إلى انخفاض مستوى المهندسين والمهنة، مما أثر على سمعة المهندس المصرى داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن بعض الدول العربية مؤخرا رفضت عددا من المهندسين المصريين لوجود بعد الملاحظات على مستواهم، وشهاداتهم.

وأشار نقيب المهندسين، إلى أن النقابة بدأت بالتعاون مع المجلس القومى لامتحانات الهندسة والمساحة بالولايات المتحدة الأمريكية NCEES ، والمنظم لامتحانات أساسيات الهندسة "FE ، فى توفير منح للخريجين للحصول على الشهادة، بعد اتفاق بين الطرفين، بعدة تسهيلات ليكون اختبار اختياريا لمن يرغب من المهندسين أعضاء النقابة فقط.

من ناحية أخرى، أكد نقيب المهندسين، أنه ليس من حق خريجى التعليم عن بعد، أو التعليم المفتوح، الذى تتيحه بعض الجامعات، القيد بالنقابات المهنية، مشيرا إلى أن بعض الجامعات تدعى تسهيلها لإجراءات القيد بالنقابات، إلا أن نقابة المهندسين ترفض قيد خريجى هذا النوع من التعليم، خاصة أن طبيعة الدراسة الهندسية تختلف تماما عما يتم تدريسه بتلك الكليات.

وأضاف النبراوى، أن النقابة خاطبت وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، للتأكيد على أنها لن تقبل قيد أى حاصل على شهادة الهندسة بنظام التعليم المفتوح، مؤكد أنه رغم وجود قضايا ضد النقابة من بعض خريجى التعليم المفتوح، لقيدهم بجداولها، إلا أن النقابة ستستمر فى رفضها، ولن تسمح بذلك.