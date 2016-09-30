بالصور.. نجل شهيد بنك السبتية:سأكمل مسيرته وسأترك كلية الآداب للتطوع بالجيش

أكد رامى رمضان، نجل الشهيد عريف الشرطة رمضان رجب جمعة، من قوة حرس المنشآت بمديرية امن القاهرة، والذى استشهد اثر إصابته بطلقات نارية أثناء تصديه لأحد المتهمين المسلحين الذى حاول اقتحام فرع بنك "سى آى بى" بمنطقة السبتية، أنه يتمنى أن يستكمل مسيرة والده البطولية فى الدفاع عن مقدرات الوطن.

وأشار نجل الشهيد، إلى أنه تخرج من الثانوية العامة عام ٢٠١٥ وتقدم للالتحاق بالمعهد الفتى للقوات المسلحة إلا أن طوله جاء ١٦٩ سم بأقل من المقاس المطلوب، وتم تحويله إلى الكلية الجوية لكنه خرج من الاختبار الطبى، موضحا أنه حاليا طالب بكلية الآداب قسم لغة عربية ، لكنه سيترك الكلية وسيقدم أوراقه للتطوع فى القوات المسلحة للإنفاق على أسرته.

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وأضاف نجل الشهيد، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن أسرته لم يكن لها دخل مادى سوى راتب والده، مشيرا إلى أنهم فخورين بمسيرة والده التى انتهت باستشهاده في سبيل دفاعه عن وطنه، موضحا أنه سيضطر للعودة للخلف بمراحل تعليمه وترك كلية الآداب والالتحاق بالقوات المسلحة متطوعا حتى يجد دخلا يستطيع من خلاله الإنفاق علي أسرته التى تتكون من والدته وأخواته أحمد ١٧ سنة بالثانوي التجاري، ومحمد ١٥ سنة فى الصف الثانى الإعدادي ، وَعَبَد الله -٣ سنة في الصف السادس الابتدائي، وفاطمة ٩ سنوات في الصف الثالث الابتدائى .

وأوضح:"إحنا مش زعلانين إن أبويا مات لانه استشهد في سبيل وطنه، وهو كان مؤمن بالله وعارف إنه فى أى وقت ممكن يحصل له كده وأنا دلوقتى أكبر إخواتى وعندي ١٩ سنة والمسئول الأول عنهم ونفسى أعمل فى مجال والدي وأكمل مسيرته فى الدفاع عن البلد، أو أى وظيفة أستطيع من خلالها تأمين حياة أسرتى وتوفير دخل مادي لهم".

من جانبه، وجه اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية، الأجهزة المعنية بالوزارة بتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لأسرة الشهيد عريف الشرطة رمضان رجب جمعة من قوة حرس المنشآت بمديرية أمن القاهرة، والذى استشهد إثر إصابته بطلقات نارية أثناء تصديه لأحد المتهمين المسلحين الذى حاول اقتحام فرع بنك "سي آى بى" بمنطقة السبتية إلا أن عريف الشرطة البطل تصدى له وأحبط محاولته.

ويعد الشهيد العريف رمضان رجب، من أبطال رجال الشرطة، حيث ضحى بنفسه وقدم حياته فداءً لواجبه الوطنى ونجح فى إحباط محاولة اقتحام البنك وسرقته، وذلك بعد ان أسرع تجاه المتهم وانقض عليه ورغم أن المتهم عاجله وأطلق عليه رصاصتين بجسده إلا انه احتضن المتهم ودفعه خارج البنك ومنع محاولة السرقة.

وفِى ذات السياق، وجه اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، ضباط الإعلام والعلاقات بالمديرية، بالتنسيق مع إدارة العلاقات الانسانية بوزارة الداخلية، لإرسال وفد أمنى إلى أسرة الشهيد في مسقط رأسه بقرية سلامون بحرى بمركز الشهداء فى المنوفية، للوقوف على كافة احتياجات أسرة الشهيد وتلبيتها فى الحال.