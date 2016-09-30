تشيع الجثمان الثامن من ضحايا مركب رشيد بأسيوط

شيع المئات من أهالى قرية عرب العوامر، التابعة لمركز أبنوب بأسيوط مساء أمس الخميس جثمان الضحية الثامنة من ضحايا مركب رشيد الغارق.

وكان محمود فاروق إبراهيم عبد الناصر أحد المفقودين الغارقين بمركب رشيد للهجرة غير الشرعية عقب استخراج تصريح النيابة بدفنه لمسقط رأسه تم تسليمه لذويه وشيعوا جثمانه منذ قليل.

يذكر أن جثمان "الفقيد" بقرية العوامر بمركز أبنوب هو الجثمان الثامن الذي ظهر ضمن 14 مفقود بمركزى ابنوب والفتح كضحايا للهجرة غير الشرعية على مركب رشيد، عقب تشييع جثامين كل من و"مايكل جمال داود" 16 سنة و"نشأت مرزوق أيوب" 24سنة وعبدالظاهر أحمد حامد، وعثمان محمد على 18سنة وآخرين بمركز الفتح بقرى مطير وبنى مر.

فيما يزال البحث جارى عن باقى المفقودين ومنهم "حسام محمد سلامة "، و"عمر سيد حامد " و"أحمد منصور غيط عبدالحكيم" و"علاء عبدالمنعم قطب يسن" – وفقدان "عاطف عبدالعظيم حبيب"، و"مصطفى محمد منصور محمود وآخرين.