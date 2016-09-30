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حبس عاطل متهم بسرقة الكابلات الكهربائية بأكتوبر

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حبس عاطل متهم بسرقة الكابلات الكهربائية بأكتوبر حبس عاطل متهم بسرقة الكابلات الكهربائية بأكتوبر

>كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة أول أكتوبر بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة الكابلات الكهربائية بمدينة 6 أكتوبر وحيازة سلاح نارى ، كما أمرت بالتحفظ على المواد المضبوطة بحوزته وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت معلومات قد وردت للرائد اسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر تفيد سرقة عاطل للكابلات الكهربائية وبيعها لتجار الخردة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته سيارة ملاكى محملة بكابلات كهربائية بالإضافة إلى حيازته فرد خرطوش، وتبين أن المتهم سابق إتهامه فى 32 قضية وصادر ضده 10 أحكام قضائية، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.

 


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