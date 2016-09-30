تقرير في الفانتازي - 5 نصائح لرواد اللعبة قبل الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي

عاد الدوري الإنجليزي للعب مبارياته يوم الجمعة بمواجهة قوية تجمع بين إيفرتون وكريستال بالاس.

وينتظر عددا كبيرا من الجماهير المتابعة للدوري الإنجليزي انطلاق الجولة السابعة من أجل خوص لعبة Fantasy Premier League التي جذبت خلال المواسم السابقة عدد كبير من المتابعين في مصر خاصة أنها واقعية وتعتمد على أداء اللاعبين في المباريات واختيارات المشتركين.

ويقدم لكم FilGoal.com عدة نصائح لرواد اللعبة قبل انطلاق الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

من يعوض دي بروين

تأكد غياب كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة.

دي بروين من أفضل لاعبي الوسط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولا تمر جولة إلا ويحرز العديد من النقاط في الفانتازي ومع غيابه سيعاني الكثير من المشتركين في اللعبة.

الأفضل لتعويض غياب دي بروين هو واحد من ثلاثة لاعبين هم أليكسيس سانشيز لاعب أرسنال وسون هيونج مين لاعب توتنام بالإضافة إلى فيليب كوتينيو نجم ليفربول، وجميع هؤلاء اللاعبين يقدمون مستوى جيد في الفترة الأخيرة.

هجوم مانشستر يونايتد

يعيش مانشستر يونايتد فترة جيدة بعد الإخفاقات في أكثر من مباراة متتالية، وحقق الشياطين الحمر فوزا في الجولة الماضية على ليستر سيتي برباعية وقدم مستوى جيد.

وحقق أيضا مانشستر الفوز في الدوري الأوروبي ليواصل مستواه الجيد، ويلعب هذه الجولة أمام ستوك سيتي صاحب المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري المصري ما يجعل فرصة تسجيل الكثير من الأهداف خلال هذه المباراة كبيرة.

أجويرو وشباك توتنام

يلتقي مانشستر سيتي مع توتنام في قمة الجولة. والكثير لا يعرف أن سيرجيو أجويرو مهاجم سيتي عاشق لشباك السبيرز.

أجويرو خلال تاريخ مواجهاته أمام توتنام سجل في شباكهم 9 أهداف، بالإضافة إلى تألق المهاجم الأرجنتيني منذ انطلاق الموسم الحالي وهذا يجعل حظوظه وفيرة في هذه المباراة لتسجيل الأهداف.

مباريات الوسط

تشهد هذه الجولة 5 مباريات لفرق وسط جدول الترتيب مع بعضها البعض وهذه المباريات دائما ما تشهد الكثير من الإثارة.

لذك عليك اختيار أفضل اللاعبين من هذه الفرق لأن فرصة حصولهم على نقاط كثيرة متواجدة بقوة.

القائد

ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يمر بفترة تألق خلال الفترة الماضية وخلال مواجهة ستوك سيتي سيكون من المحتمل أن يواصل تألقه ويحصد النقاط.

بالإضافة إلى سيرجيو أجويرو مهاجم سيتي الذي يلعب أمام توتنام وتحدثنا عنه سابقا، وأليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال الذي يلعب ضد بيرنلي، لذلك سيكون اختيار واحدا من هؤلاء اللاعبين قائدا لفريقك أمر جيد.