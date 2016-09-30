تحدث لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق روما عما قدمه الثنائي محمد صلاح وفرانشيسكو توتي أمام استرا جيورجيو والذي "ليس من قبيل الصدفة".

روما فاز على استرا برباعية مقابل لاشيء في الجولة الثانية من دور مجموعات الدوري الأوروبي. (طالع التفاصيل)

صلاح تألق وسجل هدفا رائعا من صناعة الملك توتي. لعبة رائعة انتهت بهدف لروما وتكررت طوال أحداث المباراة وحتى خروج الجناح المصري. (شاهد - ملخص ما قدمه صلاح)

وقال سباليتي: ما حدث من صلاح وتوتي ليس من قبيل الصدفة".

وأضاف في تصريحات عبر الموقع الرسمي لروما "تدربنا على لعبة الهدف وأردنا أن تتكرر ولم تأت من المصادفة".

وواصل "حاولنا جعل صلاح دائما بالقرب من توتي. وحدث ذلك وسجلنا هدفا".

وأتم "علينا العمل أكثر بقليل من ذلك أيضا في المناسبات المقبلة".