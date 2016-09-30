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ذياب بن محمد بن زايد يعزي في وفاة محمد الطنيجي

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ذياب بن محمد بن زايد يعزي في وفاة محمد الطنيجي ذياب بن محمد بن زايد يعزي في وفاة محمد الطنيجي

قدّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أمس، واجب العزاء في وفاة محمد عبيد أحمد الطنيجي، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة الذيد بالشارقة.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفي وقت آخر، حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء، أقامها تكريماً لسموه معالي اللواء الركن عبد الله مهير الكتبي، قائد الوحدات المساندة بالقوات المسلحة، في منزله أمس بمنطقة الذيد في الشارقة.

كما حضر المأدبة عدد من المسؤولين والمدعوين من أهالي المنطقة.

 

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