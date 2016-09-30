148 ألف اقتراح تلقاها نظام الاقتراحات الموحد لحكومة دبي

أوضح عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن نظام الاقتراحات الموحد لحكومة دبي يعتبر من أهم الروافد لتحقيق شعار «نبتكر للريادة»، ومنذ إطلاقه في 2011 وحتى يونيو الماضي تم استلام أكثر من 148 ألف مقترح على مستوى 36 جهة حكومية مشاركة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمس في افتتاح ملتقى دبي للابتكار في دورته الرابعة والمعني باقتراحات المتعاملين والموظفين وذلك تحت شعار «نبتكر للريادة»، بمشاركة أكثر من 450 موظف من الجهات الحكومية في دبي، حيث ناقش الملتقى اقتراحات المتعاملين والموظفين وأهميتها في تحسين الخدمات الحكومية وعرض أفضل الأفكار والتجارب في هذا المجال.

وأوضح الشيباني أن مركز نموذج دبي طور بالتنسيق مع مؤسسة دبي الذكية «نظام اقتراحات المتعاملين والموظفين الموحد لحكومة دبي»، بهدف تحسين الخدمات، وتعزيز قنوات تفاعل الجمهور مع الجهات الحكومية.

تحسين الخدمات

بدوره، تحدث اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي حول عوامل النجاح لتحقيق الإبداع والابتكار في الخدمات الحكومية، وتطرق فيها حول تجربة «إقامة دبي» في الأخذ باقتراحات المتعاملين، لافتاً إلى أن الإدارة لديها 16 قناة لتقديم الخدمات، وتلقت 1684 مقترحاً خلال 3 سنوات.

نموذج

من جهته، قال أحمد مصبح، مدير جمارك دبي إن الملتقى يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الخبرات والتجارب التي تكونت لدى الدوائر والمؤسسات الحكومية في مجال تحفيز الإبداع والابتكار، مضيفاً أن الملتقى يمثل فرصة جديدة لجمارك دبي كي تجدد العهد بالعمل على تعزيز جهودها في خدمة الاقتصاد الوطني وحماية أمن وسلامة المجتمع.

وتابع: «تأكيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، خلال زيارته الأسبوع الماضي لمقر جمارك دبي بأن الدائرة تنتظرها مهمة كبيرة في المرحلة المقبلة مع استعداد الدولة لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020، يحفزنا للعمل بأقصى طاقتنا وبأسلوب مبتكر».

وذكر أن الدائرة حصلت على المركز الأول في مؤشر السعادة الذكي عن الخدمات وبنسبة 95%على مستوى دوائر حكومة دبي. كما بلغت نسبة السعادة لدى الموظفين 85%، والموردين 88%، والمجتمع 89%.

بيئة محفزة

من جانبه، قدم الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، عرضاً في جلسة حول البيئة المحفزة، حيث عرض تجربة الهيئة في الابتكار وتحقيق السعادة للمتعاملين والموظفين والبيئة اللامكتبية التي اعتمدتها الهيئة، فضلاً عن توفير البيئة المحفزة للمتعاملين والموظفين لتلقي الاقتراحات والعمل بروح الفريق الواحد.

وقالت إيمان السويدي، مدير مركز نموذج دبي: «يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية الاقتراحات وتطبيقها لتحسين وتطوير أداء الجهات الحكومية وتقديم خدماتها بشكل يواكب تطلعات المتعاملين والموظفين بإمارة دبي، لافتة إلى أن مثل هذه اللقاءات تساهم في تبادل الخبرات ومواصلة الجهات في الاستمرارية بدراسة تقييم المشاركات والاقتراحات الواردة عبر النظام».

الحوسبة الإدراكية

وشارك في الملتقى ديون نيومان، نائب رئيس تنفيذي - الحوسبة الإدراكية وانترنت الأشياء من شركة «أي بي إم»، وتطرق إلى دور الحوسبة الإدراكية في تجميع وتحليل الأفكار وتحقيق نسق من المعلومات التي تعزز اتخاذ القرار والاستفادة منها في تحقيق الريادة.

وشاركت لينا الهلسة، استشاري أول بمركز نموذج دبي حول «المتعامل.. توقعات وسعادة»، حيث تمت مشاركة نتائج توقعات المتعاملين والاستبيانات التي يقوم بها مركز نموذج دبي بشكل دوري على كافة الجهات الحكومية على مدار العام وإشراكها مع الجهات الحكومية.

وقدم حسين الفردان، مدير الإبداع والابتكار بجمارك دبي عرضا تطرق خلاله إلى «خلق ثقافة وبيئة تعزيز الإبداع والابتكار» وذلك حول تجربة جمارك دبي في الإبداع والابتكار وخلق المبادرات.

36 جهة مشاركة

16 قناة في «إقامة دبي»

85% سعادة موظفي «جمارك دبي»