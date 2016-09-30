منال بنت محمد: الاهتمام بالشباب من أهم وسائل تنمية الدولة

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس التعاون بين الجنسين، أن النسبة الأكبر من شعب دولة الإمارات من فئة الشباب، فالاهتمام بأمورهم من أهم الوسائل لتقدم وتنمية الدولة.

وقالت سموها في تدوينات عبر صفحتها الرسمية في «تويتر»: سيعقد والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلوة لمدة يومين، ليناقش كافة الأفكار المتعلقة بأمور الشباب.

وأضافت سموها «النسبة الأكبر من شعب دولة الإمارات من فئة الشباب، فالاهتمام بأمورهم من أهم الوسائل لتقدم وتنمية الدولة».

ودعت سموها إلى المشاركة بالأفكار والاقتراحات عبر الوسم #الحوار_الوطني_حول_الشباب، ليتم مناقشتها خلال الخلوة مع المسؤولين والشباب.