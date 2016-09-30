حاكم الفجيرة يعزي في وفاة شايع آل حامد

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي، واجب العزاء إلى ذوي الفقيد المغفور له شايع بن أحمد بن حامد آل حامد، وذلك في بيت العائلة في منطقة البطين بأبوظبي. وأعرب سموهما لذوي المغفور له وعموم الأسرة، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما، راجين من الله العلي القدير، أن يلهم ذوي الفقيد الصبر والسلوان، وأن يسكن الفقيد فسيح جناته.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموهما، معالي أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ محمد بن بطي آل حامد.

واجب

وفي وقت آخر، أمس، قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، واجب العزاء إلى ذوي الفقيد المغفور له شايع بن أحمد بن حامد آل حامد، وذلك في بيت العائلة في منطقة البطين.

وعبر سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء إلى أسرة المغفور له شايع بن أحمد آل حامد، خلال زيارة سموه مساء أول من أمس، لمنزل العائلة في البطين، حيث أعرب سموه عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

مواساة

كما قدم العزاء الشيخ محمد بن بطي آل حامد، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، مدير إدارة شرق آسيا والباسفيك في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان.