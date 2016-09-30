سعود بن صقر يشيد بأعمال «التميز التعليمي»

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالمستوى الفني المتميز للأعمال الفائزة بجائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي في دورتها الثانية عشرة، وباللوحة الفنية التي قدمتها طالبات مدرسة زهرة المدائن بعنوان «بوليفارد العالم»، وهي مبادرة تستهدف تأكيد قيم التسامح والعدالة، التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف أكثر من 200 جنسية مختلفة، تتعايش وتعمل معاً في انسجام وتسامح وعدالة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، مساء أول من أمس، الحفل الختامي للجائزة في دورتها الثانية عشرة 2015 - 2016، على خشبة مسرح وزارة الثقافة والشباب وتنمية المعرفة برأس الخيمة.

حضور

كما حضر الحفل المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، والشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وعدد من الشيوخ والمسؤولين ومديري الدوائر المحلية والقيادات التربوية والمنتسبين إلى القطاع التعليمي من مديري مدارس ومعلمين وإداريين وطلبة وأولياء أمور.

وعزف فريق الآلات النحاسية من طلبة مدرسة المعيريض للتعليم الأساسي السلام الوطني، فيما ألقت الطالبة فاطمة المزروعي، إحدى الطالبات الفائزات تحت فئة الطالب الموهوب، قصيدة شعرية ترحيباً براعي الحفل، قبل أن تهدي سموه أول ديوان شعر لها.

تطوير وقال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، مدير برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي الذي تتبعه الجائزة، إن تقدير الجهود وتكريم كل الفئات والجهات والأفراد المساهمين في تطوير القطاع التعليمي يأتيان على رأس الأهداف الاستراتيجية للجائزة التي تتمحور رؤيتها حول «تميز تعليمي مستدام في إمارة رأس الخيمة».

وفي ختام الحفل، كرّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ترافقه معالي جميلة بنت سالم المهيري، 83 فائزاً ومبدعاً بالجائزة في دورتها الحالية، إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين.