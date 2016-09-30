محمد بن زايد يزور عقيدة المهيري في العين

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس عقيدة علي جمعة المهيري في منزله بمنطقة البطين في مدينة العين.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع عقيدة المهيري وذويه، واطمأن سموه على أحواله وأوضاعه الصحية، متمنياً سموه له موفور الصحة والعافية والعمر المديد.

ودار الحديث خلال الزيارة حول أبرز الذكريات في مسيرة العمل وممارسة الطب الشعبي الذي تخصص به عقيدة المهيري في مدينة العين والمنطقة وجهوده العلاجية التي اشتهر بها في معالجة المرضى والتخفيف عنهم وخبرته الواسعة في علاج عدد كبير من الأمراض التي كانت سائدة في المنطقة في الماضي مما جعل جائزة أبوظبي تختاره واحداً من أبرز المكرمين لديها، كما تطرق الحديث إلى ما منه الله عز وجل على هذا الوطن العزيز من خير وتقدم بفضل جهود القيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وحرصه الكبير على دعم المجال الطبي والخدمات العلاجية والارتقاء بمستوياتها.

رافق سموه خلال الزيارة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.