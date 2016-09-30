أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن زايد يزور عقيدة المهيري في العين

Google+ Print
محمد بن زايد يزور عقيدة المهيري في العين محمد بن زايد يزور عقيدة المهيري في العين

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس عقيدة علي جمعة المهيري في منزله بمنطقة البطين في مدينة العين.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع عقيدة المهيري وذويه، واطمأن سموه على أحواله وأوضاعه الصحية، متمنياً سموه له موفور الصحة والعافية والعمر المديد.

ودار الحديث خلال الزيارة حول أبرز الذكريات في مسيرة العمل وممارسة الطب الشعبي الذي تخصص به عقيدة المهيري في مدينة العين والمنطقة وجهوده العلاجية التي اشتهر بها في معالجة المرضى والتخفيف عنهم وخبرته الواسعة في علاج عدد كبير من الأمراض التي كانت سائدة في المنطقة في الماضي مما جعل جائزة أبوظبي تختاره واحداً من أبرز المكرمين لديها، كما تطرق الحديث إلى ما منه الله عز وجل على هذا الوطن العزيز من خير وتقدم بفضل جهود القيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وحرصه الكبير على دعم المجال الطبي والخدمات العلاجية والارتقاء بمستوياتها.

رافق سموه خلال الزيارة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية