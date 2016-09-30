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بالصور.. مأساة مواطن حرقه شقيقه بـ"ماء النار" يطالب بتسهيل علاجه بالخارج

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بالصور.. مأساة مواطن حرقه شقيقه بـ"ماء النار" يطالب بتسهيل علاجه بالخارج بالصور.. مأساة مواطن حرقه شقيقه بـ"ماء النار" يطالب بتسهيل علاجه بالخارج

>الغربية: محمد عز

طالب المواطن "مصطفى عبد الحميد عبد الرحمن" 48 سنة مقيم بقرية ميت حبيش البحرية التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، مسئولى وزارة الصحة بتسهيل إجراءات سفره للعلاج بالخارج، بعد تشويه جسده بالكامل "رشقا" بمياه النار منذ 3 سنوات، بسبب خلافات مع شقيقه، وفقد عينه بالكامل.

وقال مصطفى: إن أخاه أقدم وأبناءه الثلاثة على رشقه بمياه النار بعد شرائه منزل العائلة، ودمروه بالكامل بعدما كان يكسب قوت يومه من عرق جبينه، ويربى أولاده بالحلال وألزموه الفراش أكثر من عامين دون سبب غير الحقد والغل، وتم القبض عليهم جميعا وإدانتهم والحكم بحبسهم 3 سنوات.

وأضاف مصطفى قائلا "حمدت ربنا وقلت أتعالج وكان معايا فلوس والحمد لله، لكنى وقعت فريسة للأطباء، وأجريت أكثر من 20 عملية جراحية وأنفقت على قرابة نصف مليون جنيه، على مصروفات العمليات والعلاج، من بينهم عملية واحدة ثمنها 120 ألف جنيه وبعدها ضاعت عينى تماما حتى بصيص النور الذى كنت أرى به".


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