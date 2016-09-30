مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائهما بسبب إنقلاب سيارة بطريق "قنا - سفاجا"

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها وبناتها الثلاثة مساء اليوم الخميس إثر انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 60.

تلقى الدكتور خالد يوسف مدير مرفق اسعاف قنا اخطارا يفيد إنقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 60 بطريق قنا - سفاجا ووقوع ضحايا ومصابين انتقلت سيارات الاسعاف وتبين ان الحادث اسفر عن " إيمان . ف. ش " 40 سنة ربة منزل و إصابة " عادل . أ . أ " 50 سنة زوجها و وبناتهما " تسنيم " 8 سنوات ،و " عائشة " 5سنوات و " منه الله " 6 سنوات

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتتولى التحقيقات التي باشرت التحقيقات وصرحت بدفن الجثث وتحريات المباحث حول الواقعة.