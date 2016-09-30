مؤمن سليمان: كيف لا يوجد كرة رسمية للدوري المصري؟

اشتكى مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك من الكرة التي خاض بها فريقه مواجهة النصر للتعدين في الجولة الثالثة للدوري المصري.

وفاز الزمالك بهدفين نظيفين بمباراة أقيمت بكرة حمراء اللون وبرر الحكم اللعب بها بأنه لا يوجد غيرها.

وقال مؤمن عبر قناة ON Sports: "الكرة منذ بداية الإحماء وتظهر أنها مختلفة عن الذين اعتدنا بها".

وأضاف "كيف الدوري المصري ليس لديه كرة رسمية ثابتة نلعب بها.. اللاعبون لم ينجحوا في التمرير بها أو التصويب المباشر بها".

وتابع "أهدرنا ركلتي جزاء وخرجت فائزا.. لست في موقع لأحتجاج لمبررات فأنا فائز.. لكن الكرة كانت سيئة للغاية".

وحول المباراة "حققنا النقاط الثلاثة ولم تهتز شباكنا، اللاعبون كانوا منهكين من رحلة المغرب ففضلت إراحة بعضهم واستخدمت ثمانية عناصر تلعب لأول مرة".

وأتم "أعاني من انقسام فريقي لنصفين، فالأول سيلعب مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، وسأواصل عملي مع النصف الثاني".