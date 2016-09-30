أسامة إبراهيم: مباراة التعدين كانت صعبة.. والفوز يمنحنا دفعة قوية في إفريقيا

يرى أسامة إبراهيم مدافع الزمالك أن فريقه كان يحتاج الفوز أمام النصر للتعدين من أجل الدخول في أجواء الدوري المصري.

وفاز الزمالك على النصر للتعدين بهدفين دون رد في الجولة الثالثة للدوري المصري بملعب أسوان. (طالع التفاصيل)

وقال أسامة إبراهيم لقناة أون سبورت: "كنا في حاجة لتحقيق الفوز في انطلاقة الدوري حتى يدخل في أجواء المسابقة بسبب عدم خوض أول جولتين لانشغال الفريق بدوري الأبطال".

وأضاف "جميع فرق الدوري لعبت مباريات وحصدت النقاط لذلك كان يجب أن نحقق الفوز والنقاط الثلاث".

وتابع "المباراة كانت صعبة عكس المتوقع بسبب الظروف والأجواء التي تحيط بها، كان مطلوب أن نقدم أداء جيد خلال هذا اللقاء ليكون دافع للفريق قبل نهائي الأبطال".

ثم انتقل للحديث عن لاعبي الزمالك الجدد قائلا: "جميع اللاعبين والصفقات الجديدة للزمالك دخلوا في أجواء الفريق بسبب المدرب والنجوم القدامى، ورغم أننا في النادي منذ فترة قليلة إلا أننا لم نشعر بذلك".