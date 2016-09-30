مؤتمر مؤمن - عن ' الكرة المجنونة ' .. وسر عدم التدريب على ركلات الجزاء وعلي فتحي

قال مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك إن الكرة التي لعب بها مباراة النصر للتعدين "مجنونة" بعد الفوز بهدفين نظيفين.

واشتكى الزمالك من الكرة التي كانت تحمل اللون الأحمر نظرا لوزنها فيما رأى الحكم أنها قانونية.

وأضاف مؤمن في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "الكرة كانت مجنونة تتحرك كثيرا في الهواء.. قد يكون وزنها وضغط الهواء بها مضبوط لكن الخامات ضعيفة جدا ورديئة".

وتابع "علمت أن التعدين لعب بهذه الكرات لأول مرة أيضا، وأشك أن أي فريق سيأتي هنا سيوافق على اللعب بها".

وأشار مؤمن "أقل تقدير للاعب في الدوري المصري أن يلعب بكرات تليق به، الملعب سيء لم نعترض لكن الكرات لابد أن تكون شيء محترم".

وعن المباراة، قال مؤمن "اطمئنينا عن الصفقات الجديدة، يوجد بعض الأخطاء في التحركات الدفاعية والجدد لم يحفظوها بعد لكن سنعمل عليها".

واستطرد "خرجنا من كبوة المغرب بعد الخسارة 5-2، لم يدخل فينا أهدافا وينقصنا العمل الجماعي لكن كل لاعب ظهر بشكل جيد فرديا، وهذا عملي".

وأردف "النصر لم يدخل منطقة الجزاء إلا من خلال كرات ثابتة، كنا الأكثر استحواذا وسيطرة وبالتالي لا يمكن أن أتدخل لأننا نصل كثيرا وبأعداد جيدة".

ركلات الجزاء

وأكد مؤمن أنه ليس من المدربين الذين يقومون بتدريب لاعبيه على ركلات الجزاء قبل المباريات الهامة.

وأشار "قبل مواجهة الأهلي في نهائي الكأس لم أدرب اللاعبين على ركلات الترجيح وفزنا، فتأثير التدريب الإيجابي 4 أو 5 %، لكن السلبي أكبر بكثير".

وأهدر الزمالك ركلتي جزاء أمام النصر للتعدين بواقع واحدة لأيمن حفني والثانية لستانلي أوهاويتشي.

وتابع "فريق صن داونز ليس غريبا عنا، فقد حقق نتائج إيجابية ضد الزمالك ذهابا وعودة لكن ليس أمامنا سوى العمل بجهد 200%".

وأردف قائلا "محمد إبراهيم لن يلحق بمباراة صن داونز لكن علي فتحي نحاول تجهيزه".

وأتم "حاولت إراحة أكبر عدد من اللاعبين، ومشكلتي أنني سأجتمع بالفريق كاملا قبل المباراة بأربعة أيام فقط".