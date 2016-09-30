حكم المباراة: كرة لقاء التعدين والزمالك قانونية ولا يوجد أي أزمة

أوضح كشف طارق مجدي حكم مباراة النصر للتعدين والزمالك قانونية الكرة التي أقيمت بها المباراة مع عدم وجود أي أزمة بها.

الزمالك فاز على التعدين بثنائية مقابل لاشيء في الجولة الثالثة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

مباراة أقيمت بكرة حمراء اللون مع اعتراض من الزمالك وكذلك التعدين على وزن الكرة. (طالع التفاصيل)

وقال حكم المباراة: "لا يوجد أي أزمة في كرة المباراة".

وأضاف في تصريحات عبر قناة أون سبورت "الكرة قانونية وتم قياسها قبل انطلاق المباراة. مطابقة تماما للمواصفات".

وواصل "لون الكرة فقط هو من جعل البعض يعتقد أنها ليست مناسبة، ولكنها مناسبة".

وأردف "إذا لم تكن الكرة مناسبة لكشفها جهاز القياس قبل المباراة، وذلك لم يحدث".