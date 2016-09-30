ستانلي يكشف حواره مع شيكابالا قبل ركلة جزاء التعدين

كشف ستانلي أوهاويتشي مهاجم الزمالك عن سر الحوار الذي دار بينه وبين محمود عبد الرازق "شيكابالا" قبل تسديد ركلة الجزاء أمام النصر للتعدين.

وأهدر ستانلي ركلة جزاء في مباراة النصر للتعدين التي انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة في الجولة الثالثة للدوري المصري.

وقال ستانلي لقناة أون سبورت: "تركت الكرة لشيكابالا حتى يسدد الركلة لكنه قال لي سددها أنت".

وأضاف "قولت له أنت كابتن الفريق وعليك أن تسدد الكرة لكنه قالي لي أنت صديقي عليك بتنفيذها".

وعن مشاركته في المباراة قال: "أداء اللاعب فقط هو الذي يجبر المدرب على الاعتماد عليه في المباريات بشكل أساسي".

وعن نهائي إفريقيا قال: "سنستعد بقوة لمواجهة صن داونز في نهائي دوري الأبطال لتحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب".