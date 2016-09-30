مدرب التعدين لـ في الجول: الكرة الحمراء ' باهظة الثمن ' .. والحكم ظلمنا مرتين

قال حمادة رسلان المدير الفني للنصر للتعدين إن الكرة الحمراء التي اشتكى منها الزمالك خلال مباراة الفريقين بالدوري المصري "غالية الثمن".

واشتكى الزمالك من الكرة الحمراء التي خاض بها المباراة وفاز فيها 2-0، لكن الحكم واصل اللعب بها بعدما رآها قانونية.

وأضاف رسلان عبر قناة DMC Sport: "الكرات التي لعبنا بها وزنها قانوني وهي ماركة أديداس وغالية الثمن.. ولا أعلم سبب الاعتراض".

ثم صرح عبر FilGoal.com قائلا: "الكرة الحمراء كلفتنا 1900 جنيه، فهل مطلوب أن أجلب كرة ثمنها 3000 جنيه؟ هذه إمكاناتنا، والكرة البيضاء سعرها 2800 جنيه".

وتابع "في لعبة الهدف الأول لعبت رمية التماس من محمد ناصف من غير موقعها لشيكابالا الذي صنع الهدف".

وأشار "لا أعلم كيف احتسبت ركلة الجزاء الأولى (التي احتسبت لمسة يد على مدافع النصر للتعدين وأهدرها أيمن حفني)".

واستكمل "ركلة الجزاء الثانية صحيحة، لكن سبب طردي هو اعتراضي على أنني قلت للحكم أن شوقي السعيد يستحق الطرد بعد إيقافه هجمة واعدة وهو يحمل إنذارا".

وواصل "قلت للحكم أعرف القانون جيدا ولابد أن يُطرد فقال لي (إطلع برة) قلت له شكرا".