تقرير في الجول - 5 ملامح من مباراة الزمالك والتعدين

عبر الزمالك أولى محطاته في الدوري المصري بنجاح بعد هدفين في شباك النصر للتعدين الوافد الجديد على المسابقة، وظهرت خمسة ملامح.

وسجل للزمالك أيمن حفني وشوقي السعيد ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط في المسابقة.

ويستعرض FilGoal.com خمسة ملامح من المباراة التي شارك فيها ثمانية أسماء جديدة..

- دونجا

محمود عبد العاطي "دونجا" لاعب الوسط شارك أساسيا وظهرت قدرته في نقل الكرة على الطرفين أو للأمام بنجاح.

ولعب دونجا 72 دقيقة كان متسيدا لوسط الملعب والأكثر هدوء وظهور بين ثنائي الوسط، إذ جاوره أحمد توفيق وأمامهما صلاح ريكو.

ومرر دونجا 66 تمريرة منهم 4 فقط بشكل خاطيء، واتجهت تمريراته من العمق إلى الطرفين وللأمام.

- ركلات الجزاء

حصل الزمالك على ركلتي جزاء وأهدرهما أيمن حفني وستانلي أوهاويتشي وكلاهما بشكل غريب. فالأول سدد الكرة في السماء والثاني صدها الحارس.

ومازالت معدلات لاعبي الزمالك في تسجيل ركلات الجزاء سيئة، وقد علق مؤمن سليمان المدير الفني على ذلك قائلا: "لا أدرب اللاعبين على ركلات الجزاء قبل المواجهات الكبيرة (يقصد صن داونز في النهائي)".

وتابع "تأثير التدريب الإيجابي ليس كبيرا مقارنة بالتأثير السلبي على معنويات اللاعبين".

- الهجوم بـ7 لاعبين

في كثير من الأوقات ظهرت هجمات سريعة للزمالك ووصل عدد المهاجمين إلى سبعة لاعبين.

فبجانب ثلاثي الهجوم يزيد صلاح ريكو في العمق ومعه أحمد توفيق ويكمل أسامة إبراهيم ومحمد ناصف الهجمة على الطرفين.

مؤمن سليمان علّق قائلا: "أسعى بأن يصل عدد المهاجمين إلى 7، قد لا يحدث هذا دائما لأننا مازلنا نتدرب وتحتاج لحفظ اللاعبين أكثر".

- ستانلي

يواصل مؤمن سليمان الاعتماد على ستانلي الذي يثبت أقدامه من مباراة لأخرى، بدأ المباراة كمهاجم وأنهاها كجناح مما يؤكد أن دوره في نهائي دوري الأبطال سيكون حاسما.

وأشرك مؤمن سليمان رمزي خالد وإيمانويل مايوكا في أجزاء من المباراة والثنائي مقيد إفريقيا.

- الكرات العرضية

مازالت الكرات العرضية على دفاع الزمالك تشكل خطورة، فبعد مباراة الوداد المغربي التي اهتزت شباكه فيها خمس مرات كان أربعة من عرضيات ظهر النصر للتعدين من خلالها أيضا.

وكاد التعدين أن يباغت دفاع الزمالك برأسية في بداية المباراة أيضا من كرة عرضية ارتقى فيها باتريك أدو دون رقابة لكن كرته مرت بجوار القائم.