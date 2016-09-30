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عبد ربه يعتذر لجماهير الإسماعيلي عبر في الجول

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عبد ربه يعتذر لجماهير الإسماعيلي عبر في الجول عبد ربه يعتذر لجماهير الإسماعيلي عبر في الجول

قدم حسني عبد ربه قائد فريق الإسماعيلي اعتذارا إلى جماهير الدراويش عقب إضاعته لركلة جزاء حاسمة في الدقائق الأخيرة أمام طلائع الجيش.

الإسماعيلي تعادل أمام طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

عبد ربه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. ركلة اصطدمت في العارضة وكتبت التعادل لكل فريق.

وقال عبد ربه لـFilGoal.com: "أعتذر لجماهير الإسماعيلي على إضاعة ركلة الجزاء أمام الجيش".

وأردف "ولكنني سعيد بالأداء الذي يقدمه الإسماعيلي. أداء يتطور من مباراة إلى أخرى".

وواصل "يقدم الفريق أداءً جماعيا بشكل أفضل ويحتاج فقط لمزيد من الانسجام والتفاهم".

وأتم "الكل يسعى لمعالجة الأخطاء وتحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير".

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