La Prairie : ثورة جماليّة بمستحضر Skin Caviar Essence-In-Lotion

على مدى عدة عقود من الزمن، اشتهر الكافيار بخصائصه الفريدة التي تجعل منه مصدراً سحرياً يزخر بالمغذيات الغنية والفعالة. ويُعتبر الكافيار النادر والشهير مكوّناً ثميناً يلقى إقبالاً من خبراء العناية بالجمال نظراً للترف الذي يكتنزه وقدرته على تغذية البشرة وتجديدها. فمنذ ما يزيد عن 25 عاماً، انطلقت La Prairie برحلة إلى أعماق البحر لسبر أغوار حبات الكافيار النفيسة والاستفادة من قدراتها الترميمية النادرة. فأثمرت جهودها عن مجموعة Skin Caviar الساحرة والمبتكرة من مكونات فعالة مستخرجة من الكافيار. وهكذا أبصرت أسطورة النور في عالم الجمال.

من الكافيار إلى المياه

أُعيد اليوم صياغة ظاهرة الكافيار، في قلب المجموعة المميزة من علامة La Prairie، بطريقة مستحدثة ورقيقة ومترفة. وللمرة الأولى على الإطلاق، استخدم علماء La Prairie عمليةً مُتقنة للتقطير بالبخار لاستخلاص مكونات الكافيار في سائل فعّال ونقي وشفاف. وفي حين تحتوي اللوشنات الكلاسيكية على مياه عادية، صُنِع Skin Caviar Essence-in-Lotion من مياه الكافيار الحصرية، وهي المادة المقطرة التي يتم الحصول عليها من خلال عملية التقطير بالبخار لحبات الكافيار. تسمح هذه التقنية بالحصول على مزيج من المكونات المختلفة عن تلك التي يتم التوصّل إليها من خلال عملية الاستخراج الكلاسيكية. وبدلاً من المياه العادية، تكمّل مياه الكافيار خصائص خلاصة الكافيار النادرة والثمينة لعلامة La Prairie والمعروفة بفوائدها المميزة التي تشدّ البشرة وتضفي التماسك عليها. كما يعزّز Skin Caviar Essence-in-Lotion المترف لون البشرة ويساعد على تحسين رطوبتها ومرونتها على الفور ليمنح النساء تجربةً جديدةً ورائعةً بكل معنى الكلمة. يحتضن هذا اللوشن العلاجي أيضاً المركب الخلوي الاستثنائي من La Prairie. فلطالما احتلّ هذا المركب المملوك حصرياً للعلامة قلب كلّ تركيبة من مستحضرات العناية بالبشرة من علامة La Prairie على مدى أربعة عقود. وهو يقدّم بالتالي المغذيات وعوامل التنشيط والمكونات المكافحة لعلامات التقدم في السن التي تساعد على تأخير عملية التقدم في السن واحتباس الرطوبة وإضفاء الإشراق على البشرة الباهتة. يعتبر Skin Caviar Essence-in-Lotion الوسيلة المثلى لتدليل البشرة من خلال شدّها وإضفاء التماسك والمزيد من المرونة والليونة عليها.

من الكافيار إلى عادات تجميلية جديدة

يُعتبر Skin Caviar Essence-in-Lotion اللطيف إنما الفعّال للغاية مستحضراً جديداً لا بدّ أن يندرج ضمن نظام العناية بجمال البشرة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ Skin Caviar Essence-in-Lotion طُوّر ليكون الخطوة الأساسية في النظام المتبع لعلاج البشرة قبل استعمال السيروم، وهو بذلك قلب مقاييس العناية بالبشرة رأساً على عقب. وبما أنّ هذا اللوشن يحسّن مظهر البشرة ويعزّز تماسكها وترطيبها، فهو يشكّل الخطوة الأساسية الجديدة للعادات التجميلية اليومية، ويضاعف بالتالي فعالية أداء نظام العناية بالبشرة والجمال. يتميز Skin Caviar Essence-in-Lotion بنعومته الحريرية وغناه بمياه الكافيار، وعليه يشكّل الحلقة المفقودة التي تتيح خوض تجربة ولا أروع في مجال العناية بالبشرة. تمتّعي إذاً بتركيبة خفيفة للغاية تتميز بمكونات فعالة تضمن لك جمالاً لا ينضب.

من الكافيار إلى جمال عصي على الزمان

ضمن مجموعة Skin Caviar، تندرج كلّ تركيبة استثنائية في الكريمات والسيرومات المفعمة بالشاعرية والمستحضرات التي تشدّ البشرة وتعزز تماسكها، في نظام تجميلي فاخر يدفع La Prairie دوماً لابتكار مستحضرات تمنح النساء جمالاً لا يبليه كرّ الأيام. على مر الأعوام، قدّمت مجموعة Skin Caviar الشهيرة للنساء مزيجاً مثالياً يزاوج ما بين الابتكار العلمي السويسري والمكونات المترفة. ومع Skin Caviar Essence-in-Lotion الذي يتسم بمزيج خفيف إنّما منعش وفعّال، تحتفي La Prairie بمجموعتها التجميلية الأشهر من خلال مستحضر مبتكر جديد يكتنز بفوائد الكافيار. يجسّد هذا الابتكار الجديد القائم على الكافيار شغف La Prairie والتزامها بتقديم العلاجات الأكثر حصريةً وإبداعاً للعناية بالبشرة في العالم. فجر جديد يُشرق على عالم العناية بالبشرة.

طريقة الاستعمال:

• استعمليه صباحاً ومساءً بعد تنظيف البشرة وتلطيفها وقبل وضع السيروم

• ضعي قطرتَيْن أو ثلاث قطرات من الخلاصة على البشرة بواسطة راحتَيْ يدَيْك

• دلكيها بحركات تربيت ناعمة لتلطيف البشرة بصورة مثالية

• أتبعي ذلك بالعلاج المعتاد من مجموعة Skin Caviar