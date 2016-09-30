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116 رحلة لـ"مصر للطيران" تصل القاهرة وعلى متنها أكثر من 12 ألف راكب

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116 رحلة لـ"مصر للطيران" تصل القاهرة وعلى متنها أكثر من 12 ألف راكب 116 رحلة لـ"مصر للطيران" تصل القاهرة وعلى متنها أكثر من 12 ألف راكب

>كتب محمد طنطاوى

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس 116 رحلة داخلية ودولية تابعة للشركة الوطنية للطيران لتسجل جميعها انتظامًا في الوصول حسب جدول التشغيل المقرر.

وأفاد مصدر ملاحى أن رحلات الشركة وصلت من العديد من العواصم العالمية والدول العربية بالإضافة إلى المطارات الداخلية وعلى متنها 12ألف و100 راكب من معظم الجنسيات العالمية.

وأوضح المصدر أن جميع رحلات الشركة وصلت في المواعيد المقررة لها، رغم إقلاع بعضها متأخرًا من مطار الإقلاع إلا أن قائدى هذه الطائرات وصلوا في المواعيد المقررة بعد تعويض الفاصل الزمنى في التأخير.

 


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