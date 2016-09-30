بالفيديو – إبراهيموفيتش يقود يونايتد للفوز الأوروبي الأول أمام زوريا

قاد زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي فريق لتحقيق أول فوز له في بطولة الدوري الأوروبي الموسم الحالي أمام زوريا الأوكراني.

وفاز مانشستر على زوريا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية لدور المجوعات وأقيمت بملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وجاء الهدف في الدقيقة 69 بعد عرضية من الشاب فوسو مينساه حولها روني في اتجاه إبراهيموفيتش الذي سددها برأسه في المرمى.

بهذه النتيجة حصد مانشستر يونايتد أول 3 نقاط له في المجموعة الأولى التي تضم أيضا فينربهتشه التركي وفينورد الهولندي.

وفي المباراة الثانية لهذه المجموعة حقق فينربهتشه الفوز على فينورد بهدف دون رد ليتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط.

شاهد هدف المباراة