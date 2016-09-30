بالفيديو - الضحية استرا.. صلاح يسجل في رباعية لروما وصناعة ثلاثية لتوتي

سجل محمد صلاح هدفا في انتصار روما أمام استرا جيورجيو 4-0 في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.

روما فاز برباعية مقابل لاشيء في الجولة الثانية من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

صلاح شارك كأساسي قبل أن يغادر بعد مرور ساعة من اللعب بعدما سجل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 55. (شاهد الهدف)

أهداف روما جاءت عن طريق كيفين ستروتمان وخوليان فازيو و فابريسيو دورنيلاس مدافع استرا بالخطأ في مرماه ومحمد صلاح.

الملك فرانشيسكو توتي يُعد العامل المشترك في 3 أهداف من الأربعة. فصنع لكل من ستروتمان وفازيو ومحمد صلاح.

حصد روما النقطة الرابعة له في المجموعة الخامسة بعد انتصار وتعادل في المركز الأول. بينما بقى استرا في المركز الأخير بلا نقاط.

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